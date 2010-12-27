Бесплатные мероприятия в Петербурге 22 августа: концерт Скруджи, вечер Высоцкого и много танцев

Бесплатные мероприятия Спб завтра, 22 августа. Куда сходить в Петербурге бесплатно завтра - подборка крутых мероприятий от Piter.TV.

Бесплатные мероприятия в Петербурге во вторник, 22 августа

Каждый день в Петербурге проходит не менее 10 совершенно бесплатных культурных, спортивных и образовательных мероприятий. В городе-миллионнике легко можно найти лекцию от крутого спикера, концерт indie-группы или благотворительную выставку, за которые не нужно будет платить. Но про них почти никто ничего не знает, потому что все рекламные площадки продвигают коммерческие события. Канал Piter.TV идет против системы и рассказывает - куда можно сходить бесплатно в Петербурге с девушкой, мамой и друзьями 22 августа. Предлагаем подборку из интересных концертов, выставок и даже спортивных шоу.

Куда сходить в Спб бесплатно завтра, 22 августа?

1.Концерт "Вечер с Высоцким". Самый душевный cover-вечер Санкт-Петербурга пройдет в "Биржа-баре". Модное место приглашает петербуржцев прийти и бесплатно послушать песни Высоцкого в исполнении молодых рок-звезд. К микрофону выйдут вокалисты и гитаристы популярных в России груп "Тим Тайлер" и "Территория отчуждения". Сергей Белы, Антон Шлей, Олег Апрель - все они представят петербуржцем свое видение песен, ставших частью культурного кода русской души. Мероприятие пройдет по адресу Биржевой переулок, дом 4.

2. Рэпер Скруджи , Dj’sFeel и Цветкоff на Дня флага РФ. Звезды шоу-бизнеса бесплатно выступят в Петропавловской крепости. В честь Дня государственного флага здесь пройдет масштабный концерт с 10 утра до 19 вечера. Помимо интерактивных зон и мастер-классов, гостей ждут выступления городских артистов и звезд. В числе vip-гостей будет и рэпер Скруджи из лэйбла Black Star! Приходите в Петропавловскую крепость и наслаждайтесь!

3. Выставка "Папа говорит, мама говорит… / сестра говорит, брат говорит…"

Вы что-нибудь слышали про "Музей сновидений Зигмунда Фрейда"? Вам надо там побывать! Этот музей сносит крышу, и там зачастую проходят БЕСПЛАТНЫЕ выставки. Для города музеев Петербурга это редкость. Тем более, что экспозиции здесь проходят неформальные и андерграундные: то, что нужно для города студентов и неформалов. На этот раз в музее выставлены работы Ильи Гришаева. Автор не пишет классических картин: он удивляет артхаусными перфомансами и инсталляциями в депрессивном и философском ключе. Такое должен увидеть каждый петербуржец: заходите в музей на Б.П. Петроградской стороны, дом 18.

4. Бесплатный урок хастла. Ну и закончим спортом. Точнее - танцами. "Грязные танцы" или хастл кажутся сложными и полными импровизации. Однако опытные танцоры уверены, что им может научиться каждый. Приходите со своей половинкой в 20.30 в арт-центр "Печатный двор" и проверьте себя на страсть и прочность!