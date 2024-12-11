Беспилотники позволили ГУП ТЭК выявить и устранить 140 опасных участков на теплосетях

Смольный привлекает БПЛА для анализа теплосетей.

В Санкт-Петербурге современные технологии помогают избежать масштабных аварий на теплосетях. В 2024 году специалисты ГУП "ТЭК СПб" с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели масштабный мониторинг теплосетей, охватив территорию площадью 240 квадратных километров. В результате удалось выявить и устранить 140 потенциально опасных участков.

Для обследования использовались шесть дронов разных типов, включая конвертоплан, гексокоптер и квадрокоптеры. Беспилотники, оснащенные тепловизорами, дважды просканировали более 3 тысяч километров теплосетей, а в некоторых районах провели дополнительные проверки. Общая протяженность диагностированных участков превысила 10 тысяч километров.

Анализ данных тепловизионной съемки позволил обнаружить проблемные зоны, 15% из которых находились вблизи социально значимых объектов — больниц, школ и детских садов. По итогам обследования теплоэнергетики заменили 420 метров изношенных трубопроводов, предотвратив возможные аварии.

Мониторинг с воздуха стал одним из самых эффективных методов диагностики теплосетей. За час полета дроны могут обследовать до 10 квадратных километров территории, что значительно быстрее и масштабнее, чем традиционные методы обходчиков. Беспилотники фиксируют температурные аномалии, которые указывают на утечки, подтопления или повреждения изоляции.

Обследования проводятся только в отопительный сезон, когда теплосети работают под нагрузкой. В 2025 году планируется продолжить использование БПЛА для диагностики трубопроводов общей протяженностью 10 тысяч километров. Это позволит своевременно выявлять и устранять проблемы, обеспечивая надежное теплоснабжение для жителей города.

Фото: Kandinsky 2.0