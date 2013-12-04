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Спектакль "Бешеные деньги"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Бешеные деньги"

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Комедию покажут в Театре им. Ленсовета 11 июля. Начало в 19:00. Возрастные ограничения: 16+.

Герои "Бешеных денег" — представители разорившейся столичной дворянской знати. Они ездят в экипажах, наслаждаются шампанским, держат в слуг, но живут в долг. Времена меняются, в обществе появляются новые люди — предприниматели. Одним из них становится Васильков, который считает, что разбогатеть теперь очень даже возможно. Мужчина влюбляется в известную красавицу благородных кровей Лидию Чебоксарову. Для девушки и ее матери главное  — сохранить положение в обществе и "жизнь с приятностями". И сделать это можно, если найти богатого и щедрого мужа. Возможна ли любовь в такой ситуации?

Театр-постановщик: Театр им. Ленсовета

Теги: бешеные деньги, спектакль, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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