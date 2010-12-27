Реставрация башни Святого Олафа в Выборге снова затягивается

Эксперты министерства культуры исключают возможность сдачи объекта до конца 2018 года.

В Министерстве культуры заявили о срыве сроков реставрации башни Святого Олафа в Выборге. Об этом сообщает Konkretno.ru. По последним данным, закончить реставрацию главной достопримечательности города точно не удастся раньше конца 2018 года. Похожим образом обстоят дела с башней Ратуши и Часовой башней.

Проблемы и промедление связаны с конкурсной процедурой. Заказчик расторг часть контрактов с субподрядчиками и теперь ищет новых исполнителей. Кроме того, в случае с башней Олафа, реставраторы не могут решить вопрос с устройством перекрытий объекта. Кроме того, сейчас объект законсервирован на зиму. А следующий этап реставрации стартует только летом 2018 года. Ориентировочно - в начале июня.

До этого чиновники из Ленобласти и Министерства культуры обещали сдать исторический объект до конца 2017 года.