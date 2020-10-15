Сбербанк выпустил банковскую карту к 100-летнему юбилею Педиатрического университета

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет стал первым в России высшим учебным заведением, специализирующимся на подготовке специалистов в области педиатрии.

Сбер выпустил специальную банковскую карту для сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в честь 100-летнего юбилея вуза. На ней изображен хирургический корпус университетской клиники. Более 12,5 тысяч человек – студентов и аспирантов, преподавателей и других сотрудников вуза – могут получить уникальную карту, связанную со знаменательной датой их альма-матер.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет основан в 1925 году и стал первым в России высшим учебным заведением, специализирующимся на подготовке специалистов в области педиатрии.

Эта уникальная банковская карта и сама становится частью столетней истории СПбГПМУ, и позволит в прямом смысле этого слова прикоснуться к этой истории своему счастливому обладателю. Мы надеемся, что она будет своего рода символом принадлежности к сообществу, которое определяет прошлое, настоящее и будущее российской медицины. Реализация проектов в сфере образования и здравоохранения – это наши инвестиции в знания и благополучие людей, а значит – в устойчивое развитие нашей страны. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

У нас очень маленькая текучка кадров, люди работают десятилетиями. Каждый из сотрудников отдаёт частичку своей души, тепла каждому пациенту. Мы передаём наши ценности и опыт молодому поколению врачей, наши выпускники остаются навсегда верны alma mater. Столетие университета — важное событие для каждого из нас, и я рад, что Сбербанк присоединился к этому торжеству, создав уникальный дизайн банковских карт. Этот проект символизирует не только поддержку и признание нашей работы, но и важность сотрудничества между образовательными учреждениями и бизнесом в развитии здравоохранения и науки. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России

Сбер успешно реализует проекты по созданию карт с уникальным дизайном с крупнейшими вузами, компаниями, организациями Северо-Западного федерального округа. Это популяризирует профессиональные, исторические и культурные ценности, укрепляет корпоративную идентичность.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ