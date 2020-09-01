Активисты Центрального района не смогли убедить суд, но здание на Бакунина является историческим

Экспертиза показала, что это просто фрагменты стен.

Иск активистов против строительства на территории дома №33 на проспекте Бакунина не был удовлетворен. Об этом 8 ноября сообщил руководитель группы "Центральный район за комфортную среду обитания" в "ВКонтакте" Ярослав Костров.

Петербуржцы уверены, что там собираются уничтожить здания, которые были построены до 1917 года. Иск рассматривал Куйбышевский районный суд.

Специалист из "Центра независимой экспертизы "Петроградский эксперт" по итогам осмотра пришел к выводу, что на территории нет как таковых объектов недвижимости. По оставшимся фрагментам стен он не смог установить, что это действительно здание, которое находилось на месте до революции. Результаты экспертизы вызвали у петербуржцев подозрения.

Теперь жители Центрального района собираются подать апелляцию.

По словам застройщика ГК "ПСК", он ведет строительство детского саду на примыкающей к участке территории. Социальное учреждение появится по адресу Синопская набережная, 30.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания