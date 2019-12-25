Прогноз на 2022 год: отношения, здоровье, карьера и финансы

Для кого предстоящий год будет удачным и прибыльным, а кто столкнется с трудностями и разрывом отношений? Астролог Анастасия Стефанович составила астрологический прогноз специально для Piter.TV.

Астрологический прогноз по знакам зодиака

ОВЕН

Амбициозный год

Подведите итог того, с чем вы подошли к новому году. Проведите ревизию планов и выберите самые сложные. Реализация именно таких задумок должна быть у вас на первом месте в 2022 году. Действуйте целенаправленно и не бросайте дело на половине пути. В достижении успеха вам будет помогать сам Марс, который к лету зайдёт в свою обитель и подарит вам дополнительные силы и удачу. Многое из того, что казалось невозможным, начнёт сбываться благодаря вашему усердию и поддержки близких. Постарайтесь не распыляться на мелочи и не обещать принять участие в жизни каждого, кто вас об этом попросит. Сконцентрируйтесь на самом себе и своих целях.

Проверку на прочность пройдут в этом году ваши романтические отношения. Не забывайте о том, что дом — не место для проявления амбиций, которых у вас будет хоть отбавляй. А вот в профессиональном плане упорство и энтузиазм выйдут вам только на руку. Вы можете рассчитывать на повышение своего профессионального статуса или приятное денежное поощрение своего труда.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 9/10

Финансы: 8/10

Профессиональная реализация: 9/10

БЛИЗНЕЦЫ

Ветер радостных перемен

В наступающем году ваше сознание словно очиститься от лишнего и вы найдёте внутри себя ту золотую идею, которая займёт главенствующую роль в вашей социальной реализации. Прекрасно будет работать интуиция. Особенно в нащупывании популярных тенденций. В 2022 году вы имеете хорошие шансы оседлать волну.

Многие представители знака могут кардинально сменить род деятельности. Если вы чувствуете, что пора менять место работы или даже саму профессию — доверьтесь своему внутреннему чувству. Все ваши начинания, возникшие в течение этого года, будут иметь долгосрочную тенденцию, а не останутся простыми попытками попробовать что-то новое.

Сфера личных отношений будет насыщенна приятными событиями. Особенно для тех представителей знака, которые уже нашли вторую половинку и ожидают развития отношений. С финансовой стороны год будет похож на качели между закрытием долгов прошлого и инвестированием в будущее. Позаботьтесь о своём денежном ресурсе и постарайтесь не брать в долг.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 8/10

Финансы: 9/10

Профессиональная реализация: 10/10

ТЕЛЕЦ

Закрыть хвосты, чтобы двигаться вперед

Первая половина года может стать для вас проверкой на терпение. Не все новое, что было задумано на это время, реализуется с первого раза и так, как вы хотите. Зато, именно в этот период у вас есть хороший шанс разобраться с делами, которые тянутся с прошлого года. А также получить результат тех задумок, которые были начаты давно и застопорились на одном месте. Уделите внимание решению старых проблем и реанимации забытых проектов.

Вторая часть года будет спокойной. Вы сможете выдохнуть и насладится плодами своего труда. Многие представители вашего знака почувствуют потребность в переосмыслении своих отношений с другими людьми. Возрастет интерес к общению, совместному времяпрепровождению, созданию тёплой атмосферы дома. Кто-то захочет провести ревизию в своём окружении. Успех и удача в новом году для вас во многом зависят от обретения и сохранения внутренней гармонии.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 7/10

Финансы: 5/10

Профессиональная реализация: 10/10

РАК

Время подозревать, но не всех

Как и всем остальным представителям водной стихии, новый год подарит вам немало шансов и радостных событий. Правда не все из них вы сможете поймать, если, с самого начала года, не позаботитесь о состоянии своего эмоционального баланса. Постарайтесь быть мягче со своими домашними и не обижайтесь на них зря. В этом году вам вдвое больше обычного может казаться, что мир против вас что-то замышляет. С одной стороны, такое ощущение сыграет вам на руку и спасёт от попадания на крючок мошенников, которые так и тянут свои руки к вам в 2022 году. С другой стороны, своими подозрениями вы можете ранить чувства родных и близких. Раз вы любите делить мир на "своих" и "чужих", не забывайте то, почему "свои" уже заслужили ваше доверие.

Тормозить движение по плану жизни будет зацикленность на одном и том же. Научитесь замечать момент, когда вы начинаете бегать по кругу. Только выбравшись из накатанной колеи вы сможете увидеть самые большие возможности, уготованные для вас.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 7/10

Финансы: 8/10

Профессиональная реализация: 7/10

ЛЕВ

Как всегда король сцены

Приготовьтесь импровизировать. Многие ваши задумки в наступающем году пойдут не по плану. Однако не спешите расстраиваться. Судьба таким образом будет сама вести вас и помогать в достижении целей. Трудности и неожиданности окажутся лишь поводом для того, чтобы в полной красе проявить свою личность и уникальные качества. Тем более, что зрителей вокруг себя вы соберете предостаточно. Многие из которых, к тому же, смогут повлиять на ваше профессиональное продвижение или помочь в творческой самореализации.

Научитесь приспосабливаться к новым обстоятельствам и брать на себя ответственность — это сделает вас героем в глазах многих.

Финансовая тема обещает удачу, но постарайтесь не впадать в эйфорию и удерживайте контроль над материальной частью своей жизни. В начале осени денежная ситуация может заставить понервничать. Лучше подготовиться к этому моменту и начать уже в январе откладывать небольшую часть средств в копилку.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 6/10

Финансы: 10/10

Профессиональная реализация: 10/10

ДЕВА

Непростой персонаж второго плана

Мечтайте, но будьте сдержаны в энтузиазме. Наступающий год станет всего лишь стартом для ваших задумок, а не их триумфом. Сейчас вам необходимо укрепить фундамент своих идей, провести ревизию целей и сконцентрироваться на близких людях. В 2022 году вы будете главной персоной в их жизни, а для некоторых из них даже супер-героем. Несмотря на то, что судьба поставит вас на эти 12 месяцев преимущественно в роль зрителя, год не будет для вас пресным.

Вы сможете вынести немало опыта и полезных умозаключений из событий, которые будут разворачиваться в вашем инфо пространстве.

В личных делах, конечно, события не будут стоять на мертвой точке, но и перемены в них окажутся скорее планомерными и ожидаемыми, а не внезапными. Радость, гармонию и тепло принесёт сфера семьи и брака. Используйте этот год как время для восстановления сил и налаживания отношений перед отложенным взлётом.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 6/10

Финансы: 6/10

Профессиональная реализация: 4/10

ВЕСЫ

Поиск баланса между духовным и материальным

Все, кроме финансов, в вашей жизни в новом году будет уверенно и спокойно двигаться по намеченному вами плану. Займитесь переосмыслением своих накоплений и трат, уделите внимание вопросу финансовой грамотности. Год не сулит вам обилие финансовых неудач, но подчеркивает необходимость навести порядок в этой теме. В первую очередь, в своём отношении к деньгам.

Успех будет сопутствовать в реализации долгосрочных проектов, как рабочих, так и творческих. Вас также могут с головой захватить темы духовного роста и личностного развития. Для многих они станут большим, чем просто увлечение.

В романтических и семейных делах будет наблюдаться атмосфера удовольствия и гармонии. А представители знака, состоящие в длительных отношениях, даже почувствуют воскрешение былого огня и обновление чувств.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 8/10

Финансы: 10/10

Профессиональная реализация: 8/10

СКОРПИОН

Год семейных ценностей

Вас ждёт год внутренних трансформаций. Для многих представителей знака поворотной точкой для личностных изменений станут взаимоотношения с родственниками. Особенно со старшими поколениями. Вы многое переосмыслите, наберетесь опыта и мудрости. Ключевыми темами года для вас будут вопросы семьи и рода. Именно в событиях этих сфер можно ожидать наибольшие перемены. А какого характера они будут — зависит от вас самих и вашего мировоззрения.

В остальном год пройдёт гладко. Вам, как и другим представителям водной стихии, достанется своя порция удачи и возможность проявить себя. Можете смело строить планы по обретению успеха. Особенно в сферах самореализации.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 10/10

Финансы: 7/10

Профессиональная реализация: 7/10

СТРЕЛЕЦ

Фейерверк идей

Вы сможете стать автором самой гениальной идеи, если сумеете сформировать ее из своих размытых размышлений и фантазий. Тема обретения реальных очертаний у эфемерных замыслов — главная в 2022 году для вас. А для того, чтобы эта тема дала желанный и, главное, материальный результат, необходимо уже с начала года начать воспитывать в себе дисциплину. Это может быть тяжело, тем более, что на протяжении первого полугодия, вас будет отвращать от порядка небывалое везение и бурная череда интересных событий. Позитивное влияние сохраниться и на вторую часть года, но уже в более спокойном варианте. Не забывайте о том, что плоды дает не только позитивное мышление, но и труд.

Красной нитью на протяжении всего года будет проходить сфера семейных и дружеских отношений. Возможно вам придется поменять мнение о ком-то из своего окружения. Особую важность обретет для вас поддержка близких. Произойдет переосмысление своей роли в жизни других людей. Старайтесь прислушиваться к мнению и чувствам тех, кто искренне любит вас и верит в ваш успех.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 10/10

Финансы: 10/10

Профессиональная реализация: 10/10

КОЗЕРОГ

Конец трудностей

Для вас 2022 год обретет образ островка для отдыха и восстановления ресурса — эмоционального и энергетического. Трудности и стрессовые ситуации, начавшиеся в прошлом году, медленной, но уверенной поступью будут отдаляться от вас. Новых событий ожидается немного. В основном они коснутся темы финансов. У вас появится возможность улучшить свое материальное состояние. Правда, произойдет это за счёт усердия и вовлеченности в профессиональные процессы.

Не ждите от нового года чего-то сверх ординарного. Лучшее, что с вами будет происходить в течение него — это отсутствие внештатных ситуаций. Посвятите время себе. Займитесь вопросами здоровья и душевной гармонии. Ближе ко второму полугодию на вашем горизонте замаячит шанс начать движение вперед. Будет хорошо, если к этому шансу вы подойдете с восстановленными силами и оживленным интересом.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 5/10

Финансы: 9/10

Профессиональная реализация: 4/10

ВОДОЛЕЙ

Трудится словно в штольне, зато добывает алмазы

Перед водолеями события нового года поставят ребром вопрос самоопределения. Вам не просто захочется завершить поиск себя и выбрать вектор движения. Для вас станет это необходимым. На первый план выйдут темы социального плана — вам будет важно обрести ощущение прочной почвы под ногами. Захочется понять и обозначить свой статус во всех сферах — от профессиональной до романтической. Многим представителям знака придется приложить усилия для этого. Зато результат, полученный благодаря труду и концентрации в волнующих темах, превзойдет ожидания не только от 2022 года, но и от предыдущего.

Первую половину года вам может казаться, будто жизнь только и делает, что подкидывает испытания. Отнеситесь к ним не как к проверке на прочность, а как к ориентирам на пути к самому себе и своей обретенной цели. В преодолении каждой трудности, с которой вы столкнетесь в этом году, будет заложена возможность успеха уровня всей жизни. Вторая часть года пройдет намного спокойней, но именно от того, с каким ресурсом в руках вы к ней подойдете, будет зависеть зажжете вы свою звезду в этом году или будете ждать следующей возможности.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 5/10

Финансы: 7/10

Профессиональная реализация: 10/10

РЫБЫ

Сказка станет былью

Вас новый год наградит статусом баловней судьбы. Везение, успех и огромные перспективы будут выстелены перед ногами всех представителей знака. Однако в наибольшей мере воспользоваться этими дарами смогут только те, кто не побоится открыто заявить о себе, своих идеях и талантах. 2022 год — это год вашего триумфа. Но для того, чтобы он свершился, не забывайте о том, что результат — это совокупность мечты и действия. Вы почувствуете силу внутри себя, обретете понимание своих настоящих желаний. Станете для многих примером для подражания. Все ваши замыслы и проекты будут обречены на успех, поэтому сохраняйте воодушевление и веру в неминуемое исполнение мечты. На личном фронте события будут развиваться согласно вашим глубинным желаниям. Поэтому уделите внимание осмыслению своих чувств и их истинных причин. Настраивайтесь на максимальную работоспособность ради достижения, возможно, самого главного результата в своей жизни. Такого совершенного для вас года, как этот, не будет ещё очень долго.

Насыщенность событий

Личная жизнь: 10/10

Финансы: 10/10

Профессиональная реализация: 10/10

Фото: pexels.com