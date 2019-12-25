В Петербурге началось заседание по делу Александра Шишлова о "дискредитации"

Петроградский районный суд начал 19 августа рассматривать дело в отношении депутата ЗакСа, бывшего омбудсмена Петербурга Александра Шишлова.

Ему вменяют дискредитацию российской армии за то, что на одном из заседаний народный избранник отказался встать и тем самым почтить память Владимира Жириновского. Шишлов аргументировал это тем, что покойный лидер ЛДПР, по его мнению, призывал к боевым действиям.

Протокол об административном правонарушении составлен на основании экспертного заключения сотрудника РГПУ им. Герцена В.А. Абаканова. Эксперт счел, что своими постами Шишлов пытался дестабилизировать обстановку в стране.

Сам Александр Шишлов не согласен с обвинением.

Поддержать депутата пришел его коллега Борис Вишневский, бывший парламентарий Максим Резник, градозащитник и член Горизбиркома Павел Шапчиц, журналистка и волонтер Галина Артеменко и другие.

Фото: Telegram / Галина Артеменко