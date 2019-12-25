Актриса Полина Максимова: "Петербург украл мое сердце навсегда"

Звезда сериалов "Деффчонки" и "257 причин, чтобы жить" Полина Максимова рассказала Piter TV о непростой роли онкобольной, особой связи с Петербургом и чем "257 причин..." похож на британский сериал "Дрянь".

Насколько было психологически тяжело, страшно, ответственно надевать на себя маску человека, пораженного тяжелым, смертельным недугом?

Я ее на себя не надевала. Это история человека, победившего этот недуг. История про любовь к жизни и веру в хорошее. Про эту болезнь важно и нужно говорить. Причем именно в таком ключе. Знали бы вы, сколько людей, которым наш сериал дал позитивный настрой и сколько уже пошли на поправку, ежедневно мне пишут в социальных сетях! Дать надежду людям и обрести крылья – вот главный месседж! И мы его успешно передали.

В процессе работы над ролью приходилось ли вам изучать реальные истории болезни, судьбы людей, изменившиеся в одночасье после росчерка в медицинской карте, подтверждающего страшный диагноз?

Ни в коем случае. Наоборот! Я смотрела много видеоматериалов о параолимпийцах: как они умеют радоваться каждому дню, какие они созидательные, добрые и открытые. Восхищалась, плакала и училась у них. Пожалуй, именно они для меня послужили лучшим референсом.

Юмор способен лечить, если не физические недуги, то душевные — однозначно. А способен ли здоровый дух справиться с тем, что неподвластно современной медицине?

Только так это и работает! И это единственный верный способ! Любовь к жизни, жажда познания, желание путешествовать, учиться, пробовать. И когда ты перестраиваешь мозг и направляешь мысли в сторону созидания, меняется мир вокруг и человек сам не замечает, что он выздоравливает! Не только телесно, но и душевно. Надо дать своей душе проснуться и главное – не очерстветь. Вот что помогало, помогает и будет помогать!

В сериале используется прием — разрушение четвертой стены, то есть, когда герой начинает общаться со зрителем. Это было изначально задумано?

Насколько я помню, когда мы снимали пилотную серию, в сценарии монологи героини были прописаны как закадровый текст. Но Макс Свешников, наш режиссер, решил, что я буду говорить в камеру, обращаясь к зрителю. Когда смонтировали и увидели, что это работает как художественный прием, решили в таком ключе делать весь сезон.

Как вы относитесь к такому приему в кино и театре?

Положительно! Мне кажется, театр во многом на этом приеме держится. Зритель вовлечен, а значит, ему интересно. Это самое важное для артиста. И самое сложное. Когда получается завоевать зрительское внимание, это высшее актерское счастье. В кино мне тоже это нравится. Как только "257" появились на видеосервисе, мне стало приходить по несколько десятков сообщений в день с отзывами и мнением.

Мне посоветовали английский сериал "Дрянь", где главная героиня также все время разрушает четвертую стену, делая апарт к зрителю. Это смешно и обаятельно. Она как бы делает тебя участником событий, и ты, как зритель, начинаешь чувствовать себя ее близким другом. У тебя мгновенно рождается интерес. Надеюсь, Женя Короткова тоже станет другом для нашего зрителя.

Для того, чтобы взлететь, воспарить и поверить в себя обязательно нужно упасть, испытать потрясение, столкнуться с горем?

У меня нет рецепта. Я не знаю. Каждому из нас в жизни приходится проходить какие-то испытания. Кого-то меняет смерть любимого питомца, а кто-то цинично может убить человека и спокойно жить дальше. Каждому свое. Я не возьмусь судить. Люди разные. Кто-то, кого предали, не сможет предать сам, потому что знает, как это больно, а другой как ни в чем не бывало живет дальше. Кого-то меняет увиденный фильм, а кто-то живет до глубокой старости, оставаясь сварливым, злым и завистливым человеком. Знаете, как говорят: "Горбатого могила исправит". Так вот некоторых не исправит.

Кого-то испытания делают сильнее, заставляют закусить удила, подняться с колен и вопреки всем и всему добиваться успеха, а кого-то ломают, обрубают крылья и погружают в бесконечную депрессию. Мне для того, чтобы воспарить, нужна любовь, нужно чтобы в меня верили.

Вот только тогда вырастают крылья, и я могу все!

Мы знаем, что вы очень любите Санкт-Петербург. С чего началась эта любовь?

С рассказов дедушки о Ленинграде. Он учился там в институте и много интересных историй студенческих лет рассказывал. Потом вышел мультфильм "Анастасия", и я увлеклась историей дома Романовых. Передачи смотрела, читала. Онегин, Обломов, Раскольников – все любимые герои ходили по этим улицам. Блокада Ленинграда – как много нам об этом рассказывали в школе, в институте, чтобы мы помнили. Все крутилось вокруг северной столицы.

Я попала в Петербург достаточно поздно, уже окончив институт. Вернее, так: у мамы были съемки, и она взяла меня с собой. Мы жили около Исакия, на Большой Морской. Лето, белые ночи, развод мостов, цветение сирени… Меня все это просто опьянило! Я вышла на Дворцовую площадь и разрыдалась. Петербург украл мое сердце навсегда.

У меня есть хештег "любимый город", и все люди, которые давно за мной следят, знают, что это – Питер.

Есть ли у вас свой Петербург, тот, что находится вдали исхоженных туристических троп? Можно небольшую экскурсию "Санкт-Петербург" Полины Максимовой?

У Петербурга какой-то даже запах особенный. Не знаю, как это описать даже. Но когда в "Сапсане" объявляют, что поезд пребывает на платформу через 30 минут, меня разрывает от счастья и радости. Эндорфинов столько, как будто я океан увидела. Вы, наверное, удивитесь, но когда я в Петербурге, там всегда солнце! И тепло. Он, наверное, меня тоже любит (смеется).

Я выхожу на Московском вокзале и иду по Невскому. Какой кайф покататься на велосипеде в Летнем Саду, пообедать на Гороховой. Люблю Большую Морскую, классно посидеть на лужайке около Исакия и выпить кофе в "Счастье". Дворцовая площадь, Троицкий мост, Стрелка Васильевского острова, Петроградка – Большой Проспект – пройтись по магазинам, зайти в Пышечную на Большой Конюшенной. Посетить БДТ, Мариинку, МДТ, съездить в Петергоф. Покататься с друзьями на катере по Неве, посмотреть на закат на Финском заливе и встретить рассвет на одной из крыш. Загорать на Крестовском.

Мой Петербург очень разный: и пеший, и зажигательный, и культурный, и тихий. Я могу часами гулять по нему. Мне никогда не скучно и не одиноко там. Это мой город побега и город сердца. Всё мне в нём любо. Я обретаю там силы и спокойствие. Он меня вдохновляет.

Если бы была возможность — вы бы переехали жить в Питер? Если да, то что останавливает?

Был такой опыт (смеется). В 2016 году я девять месяцев жила на Петроградке на Дивенской улице. Мы снимали сериал "Обратный отсчет". И я жила на два города. Причем я настолько создала уют в своей квартирке, что мне в ней было гораздо комфортнее и понятнее, чем в Москве. Но основная занятость у меня в Москве, поэтому я живу тут. И жду, когда снова начнутся съемки в дорогом Петербурге, и мы снова будем вместе.

Коренные москвичи или коренные петербуржцы? Как вы думаете, в чем принципиальное отличие и откуда это стремление, пусть и не нарочитого, но все же соперничества?

Не готова сравнивать.

Посмотреть сериал "257 причин, чтобы жить" можно с 8 июня в 20: 30 на ТНТ.

Фото: ТНТ, Instagram @polinamax