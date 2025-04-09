Акция "Греем словом и добром" стартует в Петербурге

Прошедший год ознаменовался резким скачком смертности среди бездомных в Петербурге — показатель вырос в полтора раза.

Центр социальной адаптации бездомных и "Петербургский дневник" запускают акцию "Греем словом и добром", приуроченную ко Дню бездомного человека.

Начиная с 9 апреля, в специальном разделе газеты будут публиковаться фотографии бездомных жителей Петербурга, укрытых теплыми пледами. Статьи расскажут, как жители города могут поддержать тех, кто оказался на улице: контактные данные горячих линий, адреса социальных служб и советы по оказанию помощи нуждающимся.

Прошедший год ознаменовался резким скачком смертности среди бездомных в Петербурге — показатель вырос в полтора раза. Причиной трагедий часто становятся равнодушие окружающих и недостаточная оперативность оказания помощи. Цель акции — изменить отношение общества к проблемам бездомных.

Главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов подчеркнул важность взаимной поддержки: "Мы верим, что инициатива найдет отклик среди горожан. Помощь бездомным улучшает не только их жизнь, но и наше собственное восприятие мира. Забота о ближнем развивает в нас лучшие качества — сострадание, сочувствие и человечность. Вместе мы можем сделать мир лучше".

Акция продлится целый месяц. Героями фотопроектов станут бездомные, чьи жизни были спасены благодаря вмешательству неравнодушных людей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)