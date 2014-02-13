В связи с прогнозом Гидрометцентра Санкт-Петербурга о возможном снегопаде и сильном ветре, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб.

В Петербурге действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В связи с прогнозом городского Гидрометцентра о возможном снегопаде и сильном ветре, в Петербурге усилен режим работы жилищно-коммунальных служб.

Вечером 12 декабря и во вторник, 13 декабря, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт снег, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днём -2...-4 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Городское правительство просит водителей проявлять осторожность и, по возможности, воздержаться от использования личного автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

Фото: Piter.tv