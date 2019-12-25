Трое петербуржцев пострадали в ходе спора из-за собак

В ходе инцидента использовался перцовый баллончик и была применена физическая сила.

Полицейские Московского района Петербурга занимаются выяснением обстоятельств конфликта между соседями, в результате которого пострадали три человека. В ходе инцидента использовался перцовый баллончик и была применена физическая сила. Подробности произошедшего стали известны Piter.TV

О происшествии на проспекте Юрия Гагарина в полицию сообщил местный житель. В понедельник, 1 июля, он обратился в экстренную службу 112 и рассказал о соседке, которая применила перцовый газ против его детей. Причиной ее гнева стали собаки, точнее, правила их выгула. Мужчине пришлось отвезти своего 13-летнего сына и 21-летнюю дочь в глазной центр.

В тот же день вечером в травмпункте оказалась 30-летняя женщина, которая является другой стороной конфликта. Предварительно у нее диагностированы ушибы живота и укушенная рана кисти. Она утверждает, что стала жертвой нападения группы людей с собаками.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и были отправлены домой.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)