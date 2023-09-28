Премию "Золотой пеликан" вручат в Петербурге

Прием заявок на премию продолжается до 15 ноября.

До вручения высшей народной премии Санкт-Петербурга за милосердие и душевную щедрость "Золотой пеликан – 2024" осталось менее месяца. О подробностях "Петербургскому дневнику" рассказал руководитель дирекции премии Алексей Матвеев.

Прием заявок на премию продолжается до 15 ноября. До 1 декабря жители культурной столицы смогут проголосовать за номинантов. Сама церемония награждения состоится 4 декабря. На сайте "Золотого пеликана" можно поделиться своими историями о доброте и добрых людях. Представители дирекции премии рассмотрят заявки и представят их попечительскому совету, который выберет лучшие истории из множества представленных. Затем все жители города смогут проголосовать за тройку лидеров в каждой категории.

Первая церемония вручения премии состоялась в 1994 году в Большом Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке: она транслировалась на телевидении. Тогда поддержку оказывали администрация Санкт-Петербурга и многочисленные меценаты. Сначала премия называлась иначе, и изначально существовала благотворительная организация "Золотой пеликан", которая занималась привлечением предпринимателей к благотворительности. Без лишнего пиара предприниматели помогали нуждающимся, детям с ограниченными возможностями и сиротам в детских домах.

Желание выразить благодарность тем, кто помогает другим, и рассказать о таких героях вдохновило нас создать эту премию. Со временем она собрала большое сообщество лауреатов, включая известных артистов, ученых мирового уровня, медиков, педагогов, социальных работников и художников с особыми потребностями. Алексей Матвеев, руководитель дирекции премии "Золотой пеликан"

Сегодня союз лауреатов насчитывает около 600 человек. В разное время "Золотой пеликан" издавал книги, документирующие добрые дела, чтобы будущие поколения знали, что даже в непростые времена в нашей стране есть такие люди. Сейчас виртуальная книга добрых дел на сайте "Золотого пеликана" содержит истории всех претендентов на премию.