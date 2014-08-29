Петербуржец нашел живую мышь в кофемашине, купленной на маркетплейсе

Первоначально маркетплейс согласился вернуть деньги без дополнительных разбирательств и начислить клиенту 2,5 тысячи бонусных баллов. Однако позже компания изменила свое решение и потребовала вернуть кофемашину.

В понедельник, 19 августа, стало известно о неприятном инциденте, произошедшем с клиентом маркетплейса в Петербурге. Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", покупатель заказал кофемашину стоимостью 43,6 тысячи рублей, которая была выставлена на продажу со скидкой из-за поврежденной упаковки товара.

Когда клиент вскрыл коробку, он обнаружил внутри живую мышь и ее экскременты. Мужчина обратился к продавцам Ozon с жалобой на полученный товар.

Первоначально маркетплейс согласился вернуть деньги без дополнительных разбирательств и начислить клиенту 2,5 тысячи бонусных баллов. Однако позже компания изменила свое решение и потребовала вернуть кофемашину. Покупатель выразил опасение, что устройство может быть продано другому клиенту. В связи с этим мужчина подал жалобу в Роспотребнадзор.

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