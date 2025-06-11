Россиянам с загранпаспортом старого образца стало сложнее путешествовать

С начала текущего года ряд государств, таких как Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия и Эстония, прекратили принимать граждан РФ со старыми загранпаспортами.

Для граждан России, владеющих лишь пятилетним загранпаспортом без биометрических данных, путешествия стали значительно затруднительнее, включая поездки внутри страны. Представители туристической отрасли поделились с "Петербургским дневником" информацией о реальных случаях отказа во въезде и дали рекомендации путешественникам.

С начала текущего года ряд государств, таких как Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия и Эстония, прекратили принимать граждан РФ со старыми загранпаспортами. Франция допускает россиян с пятилетними паспортами только при наличии шенгенской визы, выданной до 1 июня, и только на срок ее действия. Исключение составляют дети младше 15 лет, которых обещают пропускать по небиометрическим паспортам.

На первый взгляд правила кажутся понятными, но в действительности все обстоит сложнее. По словам директора туристической компании "Леон Сервис" Ларисы Холмовой, их клиентке, пожилой женщине с многолетним опытом путешествий по ЕС, недавно отказали во въезде во Францию, несмотря на действующий итальянский шенген и паспорт старого образца. По возвращении в Россию она рассказала, что в центре для перемещенных лиц у нее конфисковали деньги, драгоценности и телефоны, которые вернули только перед посадкой на самолет. Граждане Молдавии, для которых не требуется виза во Францию, также столкнулись с отказом во въезде с небиометрическими паспортами.

Страны, запретившие старые загранпаспорта, нельзя использовать даже для транзита. Генеральный директор компании "Велви Тур" Валерия Неверова рассказала о случае, когда клиенту отказали в транзите через Данию из-за отсутствия биометрического паспорта при поездке в Швецию. Лариса Холмова отметила, что в случае отказа во въезде ответственность за возвращение гражданина несет компания-перевозчик. Авиакомпании, оценивая риски, могут отказать в посадке пассажирам, если есть сомнения в возможности их въезда в страну назначения. Клиентка компании планировала вернуться из Венгрии через Эстонию и подала документы на визу. Посольство Венгрии предупредило ее о невозможности въезда в Эстонию со старым паспортом и визой. После оформления биометрического паспорта и получения новой визы она успешно совершила поездку.

Сложности возникают и при наземных поездках, даже если цель – не посещение другого государства. РЖД сообщила о возможных проблемах у россиян с небиометрическими загранпаспортами при следовании в Калининградскую область и обратно.

В Telegram-канале РЖД сообщается о случаях высадки пассажиров с небиометрическими загранпаспортами пограничными службами Литвы при пересечении границы железнодорожным транспортом. Компания рекомендует приобретать билеты не позднее чем за 28 часов до отправления и оформлять УПД-ЖД, без которого нельзя пересечь территорию ЕС, а также заполнять анкету на сайте консульских учреждений Литвы. Пассажирам, купившим билеты, будет отправлено СМС-уведомление о необходимости оформления УПД-ЖД и ссылка на анкету. Без этого документа пассажирам с небиометрическими паспортами может быть отказано во въезде в Литву, даже при наличии шенгенской визы.

Несмотря на популярность авиаперелетов в Калининградскую область, железнодорожный транспорт остается востребованным, особенно летом, когда цены на авиабилеты значительно возрастают. По данным Министерства развития инфраструктуры Калининградской области, в 2024 году поездом в регион прибыло 216 тысяч человек, что в 1,3 раза больше, чем в 2023 году. Лариса Холмова добавила, что проблемы с пересечением границ также возникают у путешествующих на автобусе.

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