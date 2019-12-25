"Зенит" извинился перед махачкалинским "Динамо" после спора

Петербургский "Зенит" и махачкалинское "Динамо" помирились после стихотворного скандала.

Петербургский "Зенит" извинился перед махачкалинским "Динамо" после конфликта из-за предматчевой эпиграммы. Спор возник накануне игры 25 октября, когда дагестанский клуб обвинил соперников в неуважении к национальным и религиозным традициям.

Поводом для претензий стало стихотворение, опубликованное "Зенитом" 24 октября. В нём обыгрывалось путешествие махачкалинской команды от Каспийского моря к Балтийскому, однако особое возмущение вызвали строки о бородах и папахах. В "Динамо" заявили, что эти элементы имеют для дагестанцев символическое значение и не должны становиться предметом спортивных насмешек.

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского клуба Магомед Багаудинов потребовал публичных извинений. По его словам, шутки петербургской команды вышли за допустимые границы, а соперничество должно оставаться на футбольном поле.

После реакции "Динамо" петербургский клуб удалил первоначальную публикацию и разместил новое стихотворение. В нём "Зенит" выразил сожаление из-за слов, которые задели соперников, и пояснил, что задумывал эпиграмму как отсылку к истории Петра I, петровским временам и столкновению культурных традиций. Завершили обращение строки дагестанского поэта Расула Гамзатова о примирении друзей.

Махачкалинское "Динамо" приняло извинения. В ответном стихотворном послании клуб использовал строки Александра Пушкина о Петербурге. В последние недели "Зенит" стал публиковать эпиграммы перед матчами с другими командами. Ранее петербуржцы посвящали стихотворения "Краснодару" и грозненскому "Ахмату". Однако обращение к махачкалинскому клубу вызвало публичный конфликт.

Матч между "Зенитом" и "Динамо" проходит 25 октября на "Газпром Арене" в Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:30. До этой игры петербургская команда выиграла все семь предыдущих матчей с махачкалинцами, в том числе две кубковые встречи в текущем сезоне.

Фото: ФК "Зенит"