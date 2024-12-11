Психолог Озеров рассказал, как вернуться к рабочему ритму после праздников

Одна из причин, почему возврат к труду бывает сложным, заключается в резком переходе от пассивности к активности.

Длительный отпуск может казаться идеальным средством для восстановления сил, но существуют определенные риски. Одним из таких рисков является нарушение рабочего ритма. Когда человек проводит значительное время вне обычного режима, его организм адаптируется к новым условиям, где нет необходимости вставать рано утром, следовать строгим временным рамкам и выполнять задачи в установленный срок.

Психолог, тренер по личностному развитию и HR-специалист Павел Озеров рассказал "Петербургскому дневнику", что такой период отдыха создает иллюзию, что жизнь может всегда оставаться спокойной и размеренной. Однако реальность требует дисциплины и самоорганизации, особенно когда дело касается возвращения к рабочим обязанностям.

Одна из причин, почему возврат к труду бывает сложным, заключается в резком переходе от пассивности к активности. Человек склонен адаптироваться к комфортной среде, поэтому неожиданный переход к активной деятельности вызывает стресс. Психика начинает сопротивляться изменениям, и появляется чувство внутреннего дискомфорта.

Помимо этого, добавил Озеров, многим людям сложно справиться с чувством вины за потерянное время. Это добавляет дополнительный источник стресса.

Чтобы облегчить возвращение к работе, Павел Озеров предложил несколько советов. Во-первых, входить в рабочий процесс поэтапно, не пытаясь охватить всё сразу. Во-вторых, составить небольшой список задач на день и постепенно наращивать объем выполненного. В-третьих, пересмотреть свои цели и приоритеты, чтобы сосредоточиться на действительно значимых аспектах работы. Наконец, планировать своё время: разбивать большие проекты на маленькие шаги, чтобы ежедневно ощущать прогресс и снижение уровня тревоги. И, конечно, помнить о важности отдыха и личных интересов. Даже в условиях интенсивного рабочего графика необходимо находить время для расслабления и общения с близкими.

Фото: Piter.TV