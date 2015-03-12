"Зенит" снял новогодний ролик с бразильцами, которые смотрят "Иронию судьбы" и готовят Оливье

После всех приготовлений за праздничным столом игроки "Зенита" смотрят новогоднее поздравление главного тренера Сергея Семака.

Бразильские легионеры "Зенита" в новом ролике петербургского футбольного клуба приняли участие в традиционном праздновании Нового года в России.

Густаво Мантуан приготовил Оливье, Вендел написал письмо Деду Морозу, Родригао посмотрел "Иронию судьбы", а Иван сходил в баню. После всех приготовлений за праздничным столом игроки "Зенита" посмотрели новогоднее поздравление главного тренера Сергея Семака.

В конце зенитовцы "косплеят" ставший мемом ролик "Новый год" группы "Стекловата".

Видео: ФК "Зенит"