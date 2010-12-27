"Зенит" сыграет с "Аустрией"

Матч состоится в Петербурге 23 марта.

В четвертый раз за все время петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграет с венской " Аустрией". Матч пройдет 23 марта в Петербурга.

Первый чемпионат состоялся в октябре 2013-го в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и завершился со счетом 0:0. Через два месяца прошла ответная игра, в пользу австрийцев. В 2017 году в Фёклабрукке между командами состоялся товарищеский матч и завершился со счетом 2:1.

Напоминаем, что движение в городе будет ограничено. 23 марта остановка будет запрещена на Северной дороге, Южной дороге, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, на нечетной стороне улицы Савиной и других участках.

Фото: ВКонтакте/ФК "Зенит"