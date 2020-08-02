"Зенит" поддержал лондонский "Арсенал", разбивший Кубок Англии

В финале турнира англичане одолели своих принципиальных противников.

Петербургский "Зенит" прокомментировал инцидент с форвардом лондонского "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом, который уронил Кубок Англии после победы его команды в финале турнира против "Челси" (2:1).

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ФК "Зенит"

Напомним, что игроки "Зенита" оказались в похожей ситуации в финале Кубка России против "Химок". После победы над подмосковной командой капитан "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович не удержал трофей в руках и уронил его на газон. При падении разбилась верхняя часть награды.

Видео: Youtube/beIN SPORTS Asia