  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:41
134
Rybka123
Код вставки плеера

"Зенит" поддержал лондонский "Арсенал", разбивший Кубок Англии

0 0

В финале турнира англичане одолели своих принципиальных противников.

Петербургский "Зенит" прокомментировал инцидент с форвардом лондонского "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом, который уронил Кубок Англии после победы его команды в финале турнира против "Челси" (2:1). 

Все лучшие команды роняют трофеи
ФК "Зенит" 

Напомним, что игроки "Зенита" оказались в похожей ситуации в финале Кубка России против "Химок". После победы над подмосковной командой капитан "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович не удержал трофей в руках и уронил его на газон. При падении разбилась верхняя часть награды.

Видео: Youtube/beIN SPORTS Asia

 

 
Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии