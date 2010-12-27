"Зенит" получил штраф в 300 тысяч за использование пиротехники фанатами

Футбольный клуб "Зенит" оштрафовали на 300 тысяч рублей за неприемлемое поведение болельщиков на матче с "Динамо СПб".

Как сообщает "Росбалт", ФК "Зенит" оштрафовали на 300 тысяч рублей за использование пиротехники на матче против "Динамо СПб".



О штрафе за пиротехнику рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. Фанаты выпустили на поле пять ракет и бросили столько же файеров. Также 10 тысяч рублей штрафа клуб получил за нецензурную брань болельщиков. А главный тренер Роберто Манчини получил штраф в 3 тысячи рублей ввиду того, что покидал техническую зону.



Напоминаем, что матч "Зенит" - "Динамо СПб" прошел 21 сентября на стадионе "Санкт-Петербург". Тогда победа оказалась на стороне "Динамо СПб".