Сине-бело-голубые заплатят 25 тысяч за фанатов на заборе

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В четверг, 20 июля оштрафовали ФК "Зенит" на 25 тысяч за то, что на матче 1-го тура премьер-лиги против "СКА-Хабаровска" болельщики сидели на ограждении стадиона в Хабаровске.