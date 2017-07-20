Как сообщает "Фонтанка", 20 июля был оштрафован на 25 тысяч рублей футбольный клуб "Зенит" за то, что на матче 1-го тура премьер-лиги против "СКА-Хабаровска", который завершился со счетом 2:0, болельщики сидели на ограждении хабаровского стадиона.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил об этом накануне, в результате чего были оштрафованы сине-бело-голубые.
Напоминаем, что в матче, прошедшем 16 июля, победу "Зениту" принесли голы Кузяева и Кокорина.
Вчера, 17:46
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Сине-бело-голубые заплатят 25 тысяч за фанатов на заборе
В четверг, 20 июля оштрафовали ФК "Зенит" на 25 тысяч за то, что на матче 1-го тура премьер-лиги против "СКА-Хабаровска" болельщики сидели на ограждении стадиона в Хабаровске.
Как сообщает "Фонтанка", 20 июля был оштрафован на 25 тысяч рублей футбольный клуб "Зенит" за то, что на матче 1-го тура премьер-лиги против "СКА-Хабаровска", который завершился со счетом 2:0, болельщики сидели на ограждении хабаровского стадиона.