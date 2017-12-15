Больной петербуржец продал квартиру "ясновидящей", чтобы снять проклятие

В Петербурге мужчина продал квартиру "ясновидящей", чтобы снять проклятие.

В прокуратуру Петербурга обратился мужчина с заявлением о нарушении его прав при совершении сделки купли-продажи квартиры. Инцидент произошел в январе 2014 года. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.



По данным прокуратуры, петербуржец обратился за помощью к "ясновидящей", которая посоветовала ему снять проклятие. Но, чтобы избавиться от проклятия, нужно очистить квартиру, а на это время заключить договор купли-продажи, сказала она.



Договор с "ясновидящей" был заключен в феврале 2014 года. Стоимость жилища была оценена в 500 тысяч рублей.



При этом с 1990 по 2002 года мужчина находился под наблюдением СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №8".



Московский райсуд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной, так как на момент заключения договора петербуржец страдал психическим расстройством.