"Вечернего Урганта" снимали на блошином рынке в Петербурге

Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи для Первого канала. В июне, по традиции, программа неделю будет выходить из Северной столицы.
16 июня ведущий побывал на блошином рынке на Удельной. Фотографию в instagram креативная команда "Вечернего Урганта" подписала "Лошиный рынок", потому что на снимке буква Б слилась с листвой на заднем плане.
Скорее всего, о приключениях телеведущего на петербургском рынке расскажут в завтрашней программе.
Фото: @fastfoxes/instagram
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