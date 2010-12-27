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"Вечернего Урганта" снимали на блошином рынке в Петербурге
Сегодня, 21:18
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EvaRaskol

"Вечернего Урганта" снимали на блошином рынке в Петербурге

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Программа будет выходить из города на Неве с 17 по 21 июня.

Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи для Первого канала. В июне, по традиции, программа неделю будет выходить из Северной столицы.

16 июня ведущий побывал на блошином рынке на Удельной. Фотографию в instagram креативная команда "Вечернего Урганта" подписала "Лошиный рынок", потому что на снимке буква Б слилась с листвой на заднем плане.

Скорее всего, о приключениях телеведущего на петербургском рынке расскажут в завтрашней программе. 

Фото: @fastfoxes/instagram

Теги: вечерний ургант, петербург, съемки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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