"Вечернего Урганта" снимали на блошином рынке в Петербурге

Программа будет выходить из города на Неве с 17 по 21 июня.

Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи для Первого канала. В июне, по традиции, программа неделю будет выходить из Северной столицы.

16 июня ведущий побывал на блошином рынке на Удельной. Фотографию в instagram креативная команда "Вечернего Урганта" подписала "Лошиный рынок", потому что на снимке буква Б слилась с листвой на заднем плане.

Скорее всего, о приключениях телеведущего на петербургском рынке расскажут в завтрашней программе.

Фото: @fastfoxes/instagram