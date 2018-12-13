В Выборге напишут "Диктант Победы"

"Диктант Победы" состоится в гимназии №11 г. Выборга. Начало регистрации в 11.00.

Во вторник, 7 мая, жители Выборгского района станут участниками Всероссийской исторической акции "Диктант Победы". Мероприятие посвящено событиям времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

"Диктант Победы" состоится в гимназии №11 г. Выборга. Начало регистрации в 11.00.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте общеобразовательного учреждения: http://g11vbg.lenschool.ru/site/pub?id=302.

Отметим, "Диктант Победы" пройдет во всех регионах Российской Федерации и в 21 зарубежном государстве.

Официальный сайт акции — Диктантпобеды.рф.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО