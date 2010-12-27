В Петербурге отменили концерт украинца Захара Мая

Владельцы концертных площадок Москвы и Санкт-Петербурга отменили запланированные выступления националиста Захара Мая. По полученной информации, причиной стали публичные высказывания украинского певца.

В Северной столице Май должен был выйти на сцену клуба “Цоколь” 14 февраля. Однако, поклонники творчества артиста узнали об отмене концерта из официальной группы “Вконтакте”. Администрация клуба отметила, что не считает приемлемым разрешить певцу выступать на их площадке из-за политических разногласий и резких высказываний исполнителя, которые затрагивают морально-этическую сторону вопроса. Решение было принято из-за опасности возникновения провокаций.

Напомним, что ранее Захар Май позволял себе называть русских “нацией без мозгов”,

Фото: Захар Май, ВКонтакте