В Московском районе Петербурга нашли труп мужчины

В одном из районов Петербурга нашли труп мужчины.

29 августа в Московском районе нашли тело пенсионера на одной из детских площадок во дворе дома жилого дома. О происшествии сообщили очевидцы в одной из популярных групп в социальной сети "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как сообщает "Фонтанка.ру", родственники пожилого мужчины вызвали скорую помощь, но, к сожалению, медицинские работники не смогли спасти пенсионера. Обстоятельства выясняются. Но предполагаемой причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. тело направили на экспертизу, чтобы установить причины смерти.