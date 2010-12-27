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В Московском районе Петербурга нашли труп мужчины
Сегодня, 11:28
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polinakravchenko
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В Московском районе Петербурга нашли труп мужчины

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В одном из районов Петербурга нашли труп мужчины.

29 августа в Московском районе нашли тело пенсионера на одной из детских площадок во дворе дома жилого дома. О происшествии сообщили очевидцы в одной из популярных групп в социальной сети "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как сообщает "Фонтанка.ру", родственники пожилого мужчины вызвали скорую помощь, но, к сожалению, медицинские работники не смогли спасти пенсионера. Обстоятельства выясняются. Но предполагаемой причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. тело направили на экспертизу, чтобы установить причины смерти.

Теги: новости питера , новости спб , происшествия спб , труп
Категории: Происшествия

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