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"Удельную" проверяли на протяжении часа

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Станцию синей ветки "Удельная" проверяли на протяжении часа из-за найденного бесхозного предмета.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 21 сентября для пассажиров стала недоступна станция метро "Удельная".

Двери на станцию закрылись в 20.39, а открылись только в 21.35.

Причиной закрытия станции послужил бесхозный предмет.

Сейчас станция работает в штатном режиме. В ходе проверки выяснилось, что найденные вещи опасности не представляют.

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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