"Удельную" проверяли на протяжении часа

Станцию синей ветки "Удельная" проверяли на протяжении часа из-за найденного бесхозного предмета.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 21 сентября для пассажиров стала недоступна станция метро "Удельная".



Двери на станцию закрылись в 20.39, а открылись только в 21.35.



Причиной закрытия станции послужил бесхозный предмет.



Сейчас станция работает в штатном режиме. В ходе проверки выяснилось, что найденные вещи опасности не представляют.