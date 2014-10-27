Как сообщает "Фонтанка", вечером 21 сентября для пассажиров стала недоступна станция метро "Удельная".
Двери на станцию закрылись в 20.39, а открылись только в 21.35.
Причиной закрытия станции послужил бесхозный предмет.
Сейчас станция работает в штатном режиме. В ходе проверки выяснилось, что найденные вещи опасности не представляют.
Сегодня, 22:00
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"Удельную" проверяли на протяжении часа
Станцию синей ветки "Удельная" проверяли на протяжении часа из-за найденного бесхозного предмета.
Как сообщает "Фонтанка", вечером 21 сентября для пассажиров стала недоступна станция метро "Удельная".