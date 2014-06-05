"Треплев-Центр" откроется на "Ленфильме"

Репертуар будет отличаться от традиционных театральных постановок.

В среду, 25 декабря, в большом зале студии "Ленфильм" стартует проект "Треплев-центр", который соединит кино и театр. Студенты и выпускники Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) под руководством режиссёра Алексея Козлова собираются адаптировать известные фильмы для театральной сцены, пишет "Петербургский дневник".

Идея создания "Треплев-центра" возникла около полутора года назад. Руководитель актёрской мастерской РГИСИ Алексей Козлов рассказал, что его вдохновляет мысль о создании площадки, которая объединяет кино и театр.

Репертуар "Треплев-центра" будет отличаться от традиционных театральных постановок. В новом сезоне зрители увидят спектакли-сказки "Кот в сапогах" (6+) и "Золушка" (6+), которые подойдут для детской аудитории. Позже, после официального открытия в январе, зрителям предложат спектакли по литературе, многие из которых уже сняты в кино. Одним из первых произведений станет пьеса Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (18+), написанная в 1940-х годах.

Несмотря на то, что фильм "Иван Васильевич меняет профессию" (6+) режиссёра Леонида Гайдая основан на одноимённой пьесе Михаила Булгакова, пьеса "Иван Васильевич" (18+) никогда не ставилась в театре. Лишь однажды она была поставлена в Московском академическом театре сатиры в 1936 году, но премьера спектакля отменена. Спектакль демонстрировался в 1967 году в театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Из известных постановок можно упомянуть спектакль "Одиссея 1936" Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза", но его давно не показывают.

Также в планах "Треплев-центра" перенос сценария фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" (12+) режиссера Эльдара Рязанова на театральную сцену. В будущем сезоне зрители смогут увидеть премьеру пьесы "Сбитый лётчик" (18+), рассказывающей о процессе съёмки фильмов.

Постоянная труппа "Треплев-центра" состоит из 25 человек, включая студентов и выпускников РГИСИ, а также представителей других образовательных учреждений. Информация о проекте доступна на его сайте.

Фото: Дмитрий Егоров