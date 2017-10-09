«Таинственный поезд» Джима Джармуша: чужаки в столице Рок-н-ролла

8 октября в кинотеатре «Родина», в рамках ретроспективы Джима Джармуша, прошёл показ фильма «Таинственный поезд» (1989 г.), четвёртой полнометражной работы режиссёра, которая может похвастаться не только специальным призом Каннского кинофестиваля и звездным актерским составом, но и потрясающим музыкальным сопровождением. Можно сказать, что вся картина посвящена музыке, а сюжет даётся только для поддержки аудиоряда.

«Таинственный поезд» разделен на 3 новеллы, действие которых происходит на родине Элвиса Пресли, рок-н-ролла и блюза - в Мемфисе, штат Теннесси. Истории связаны друг с другом не только местом, но и героями. Все они - иностранцы в Америке.

Первая новелла «Вдали от Йокогамы» рассказывает о двух японских подростках, Джуне (Масатоси Нагасе, сыгравшем и в последнем фильме Джармуша, «Патерсон») и Мицуко. Они влюблены в старую американскую музыку и приехали в Мемфис, чтобы посетить звукозаписывающую студию «Sun» (где записывались Элвис, Орбисон и др.), поместье Элвиса «Грейсленд», да и просто побродить по улочкам, на которых бывали великие музыканты. Проведя день в городе, Джун и Мицуко останавливаются в отеле «Аркада», куда спустя некоторое время попадет героиня второй новеллы - «Призрак».

Итальянка Луиза попадает в город случайно, из-за задержки рейса в Рим. Она прохладно относится к американской музыке, но дух Мемфиса и его жители постепенно покоряют девушку а, в конце новеллы, в том самом отеле «Аркада», она даже встретится с призраком Элвиса, который, правда, извинится за то, что ошибся номером.

Соседка Луизы, Ди Ди, одна из немногих героев-американцев в фильме, опосредованно становится героиней заключительной истории – «Затерянные в космосе». Бывший парень Ди Ди, англичанин по кличке Элвис (сыгранный Джо Страммером, фронтменом «The Clash»), лишившись работы и девушки, грабит алкогольный магазин. Вместе с невольными соучастниками, Уиллом и Чарли (братом Ди Ди, сыгранным Стивом Бушеми), они гоняют по городу, пьют, проезжают мимо другой легендарной звукозаписывающей студии «Stax» и, в конце концов, скрываются в отеле «Аркада».

Главным образом фильма «Таинственный поезд» становится, как ни странно, поезд. И не только потому, что он «открывает» и «закрывает» картину. Из огромного количества рок-н-ролла и блюза, звучавшего в фильме, стоит выделить композицию «Mystery Train» в исполнении Паркера и Пресли, ведь именно в честь нее Джармуш и назвал свою картину. В композиции, герой рассказывает о поезде, который забрал его любимую и уехал. Если рассмотреть этот длинный темный поезд как метафору неподвластной нашей воле и таинственной жизни, идея показать столько переплетающихся судеб, столько параллельно происходящих комических и трагических историй в фильме становится понятнее. Есть и буквальная интерпретация песни: в конце картины, любимая героя по кличке Элвис, Ди Ди, и правда навсегда покидает город.

«Таинственный поезд» Джармуша хорош как всегда не только сюжетом. Он запомнится потрясающим музыкальным рядом, трепетным отношением к музыкальной истории Мемфиса, актерами на главных и второстепенных ролях (чего стоят короли ритм-энд-блюза Скриминг Джей Хоукинс и Руфус Томас), очень красивой и нежной историей любви Джун и Мицуко, богатой палитрой типичных джармушевских аутсайдеров и смелой и вдохновляющей рок-н-ролльной атмосферой.

Видео: YouTube/Vitka VideoVisual

Лиза Назаренкова