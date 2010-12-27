"Суровый Челябинский субботник": Челябинцев напугали наполненные мешки для трупов возле больницы

Сегодня утром, 20 апреля, прохожие возле одной из больниц наблюдали странную картину, которая пробрала некоторых "до мурашек". Дело в том, что на газоне на территории больницы лежало несколько мешков для трупов, которые не были пустыми.
Как выяснилось позднее, медработники провели на территории больницы субботник, а мусор сложили в мешки для трупов. В социальных сетях отнеслись к данному факту с юмором, отметив, что главное чисто, а во что сложили мусор, не имеет значения. Хотя этическая сторона вопроса многих взволновала.
После этого инцидента с мешками по Челябинску разлетелся новый мем "Суровый Челябинский субботник".
Фото: ВКонтакте/ Типичный Челябинск