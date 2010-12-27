"Суровый Челябинский субботник": Челябинцев напугали наполненные мешки для трупов возле больницы

По социальным сетям разлетелось фото, на которой возле больницы лежат полные мешки для трупов.

Сегодня утром, 20 апреля, прохожие возле одной из больниц наблюдали странную картину, которая пробрала некоторых "до мурашек". Дело в том, что на газоне на территории больницы лежало несколько мешков для трупов, которые не были пустыми.

Как выяснилось позднее, медработники провели на территории больницы субботник, а мусор сложили в мешки для трупов. В социальных сетях отнеслись к данному факту с юмором, отметив, что главное чисто, а во что сложили мусор, не имеет значения. Хотя этическая сторона вопроса многих взволновала.

После этого инцидента с мешками по Челябинску разлетелся новый мем "Суровый Челябинский субботник".

Фото: ВКонтакте/ Типичный Челябинск