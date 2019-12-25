"Сплин" в A2 Green Concert

Поклонники услышат давно полюбившиеся песни.

В четверг, 29 октября, в клубе A2 Green Concert выступит группа "Сплин". Петербуржцы и гости города услышат голос Александра Васильева вживую и будут подпевать давно полюбившимся песням.

Вот уже 15 лет группа достоверно иллюстрирует петербургскую грусть и помогает превращать хмурое в притягательное. Уже не одно поколение продолжает слушать меланхоличные песни Александра Васильева: его песни заслуженно можно причислить к классике русского рока — их знают наизусть далеко за пределами России.

Для этого концерта группа подготовила эксклюзивный сет-лист, наполненный сюрпризами и хитами.

Где: проспект Медиков, 3

Цена: 3000 рублей (танцпол)

Фото: vk.com/spleanru