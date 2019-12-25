"Синие розы" в Молодежном театре на Фонтанке

Спектакль длится 3 часа 10 минут.

Вечером в воскресенье, 4 октября, на сцене Молодежного театра на Фонтанке покажут спектакль Льва Шехтмана "Синие розы".

Перед зрителями развернется история неповторимой девушки Лоры, которой приходится принимать сильные лекарства из-за болезни. В мир девушки приходит одноклассник Джим, она уже готова поверить, что счастье - рядом. Увы, бойкий парень только рушит её мечты. Горожане и гости Петербурга окунутся в атмосферу Америки 1930-х годов.

Постановка по мотивам пьесы Тенесси Уильямса "Стеклянный зверинец". В ролях: Евгений Титов, Эмилия Спивак, Елена Соловьева, Петр Журавлев.

Возрастное ограничение: 16+

Цена: от 330 рублей

Адрес: набережная реки Фонтанки, 114

Фото: mtfontanka.spb.ru