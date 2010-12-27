"Щипачи" из Петербурга ограбили туристов из Голландии и Южной Кореи

Злоумышленники Северной столицы за воскресенье поживились деньгами двоих иностранных граждан.

Полиция Санкт-Петербурга расследует ограбления иностранных туристов, которые произошли в воскресенье 12 августа. Карманникам удалось обчистить туристов, прибывших в Северную столицу из Голландии и Южной Кореи.

Первый преступный эпизод произошел с 19-летним молодым человеком из Нидерландов. Он прогуливался вблизи Исаакиевского собора, когда заметил отсутствие портмоне. С собой у юноши находилась банковская карта и 20 евро наличными. Сейчас карта заблокирована.

Второй инцидент зафиксирован на пересечении Вознесенского и Адмиралтейского проспектов. Там пострадал 33-летний мужчина. У него мошенники забрали кредитную карту. На данный момент она заблокирована.

По фактам ограбления возбуждены уголовные дела.

Фото: Piter.tv