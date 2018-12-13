С 3 июня Юго-Восточная котельная уходит на плановый профилактический ремонт

Главная цель остановки котельных на ежегодный профилактический ремонт - это подготовка оборудования к зиме. Таким образом, появится возможность избежать непредвиденных срывов, аварий и остановок котельных во время отопительного сезона.

АО "Выборгтеплоэнерго" сообщает, что 3 июня, с 09. 00 до 16 июня 2019г.будет остановлена для проведения ежегодного профилактического ремонта юго-восточная котельная, расположенная по адресу: ул. Б.Каменная, д.18. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Котельная обслуживает территорию от ул. Большая Каменная – по южной границе существующей жилой застройки Центрального района, далее по Приморскому шоссе, ул. Приморской – Ленинградскому шоссе, закольцовывая участок до ул. Большая Каменная.

Гидравлические испытания тепловых сетей будут производиться 05 июня 2019г. с 08.00 до 17.00. В случае возникновения аварий обращаться по телефону: 8 (813 78) 2-09-74. Общий график отключения котельных и интерактивная карта размещены на сайте АО "Выборгтеплоэнерго": здесь.

Главная цель остановки котельных на ежегодный профилактический ремонт - это подготовка оборудования к зиме. Таким образом, появится возможность избежать непредвиденных срывов, аварий и остановок котельных во время отопительного сезона.

По информации пресс-службы АО "Выборгтеплоэнерго"