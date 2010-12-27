Россию снова признали одной из худших стран для пенсионеров

Рейтинг составлен одной из крупнейших французских финансовых корпораций Natixis

Россия признана одной из самых неблагоприятных стран для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе за 2017 год она заняла 40-е место из 43 возможных. Хуже условия для пенсионеров только в Бразилии, Греции и Индии.

Лидерами стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. При расчетах исследователи учитывали следующие факторы: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие.

Суммарно Россия получила 45%. В прошлом году Россия также заняла в рейтинге 40-е место.