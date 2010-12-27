Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Россию снова признали одной из худших стран для пенсионеров
19 июля, 23:36
0
Sheker
2008

Россию снова признали одной из худших стран для пенсионеров

0
 
 

Рейтинг составлен одной из крупнейших французских финансовых корпораций Natixis

Россия признана одной из самых неблагоприятных стран для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе за 2017 год она заняла 40-е место из 43 возможных. Хуже условия для пенсионеров только в Бразилии, Греции и Индии. 

Лидерами стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. При расчетах исследователи учитывали следующие факторы: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. 

Суммарно Россия получила 45%. В прошлом году Россия также заняла в рейтинге 40-е место.

 

 

Теги:
Категории: Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Загрузка...
5