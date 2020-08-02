"Реал" опередил "Барселону" в списке самых дорогих клубов мира

"Испанцы" стали самыми дорогими клубами среди футбольных команд.

Знаменитый журнал Forbes составил список самых дорогих команд мира в 2020 году. В рейтинг вошли спортивные клубы из разных видов спорта.

В десятку попали три европейских клуба по футболу. Самым богатым по итогам сезона стал испанский "Реал Мадрид" (4,24 млрд долларов), который обошел своего извечного соперника "Барселону" (4,04 млрд долларов). Также в вершине списке расположился английский "Манчестер Юнайтед" (3,81 млрд долларов).

Помимо этого в сотню вошли немецкая "Бавария" (24 место) и три клуба АПЛ: "Манчестер Сити" (34 место), "Челси" (37 место) и "Арсенал" (47 место).

Первое место в ТОПе на протяжении пяти лет занимает клуб "Даллас Ковбойз", выступающий в лиге по американскому футболу.

Видео: YouTube / Youtube/LaLiga Santander