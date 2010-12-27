Председателем Совета отцов Ленобласти стал выборжанин Олег Бойков

В новом статусе Олег Бойков принял участие в первом Всероссийском форуме отцов, который прошел на минувшей неделе в г. Екатеринбурге. На форум "Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы" собрались более 350 участников из 80 регионов России.

В Ленинградской области по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в январе этого года был создан Совет отцов. Его председателем стал выборжец, отец двоих детей Олег Бойков.

В новом статусе Олег Бойков принял участие в первом Всероссийском форуме отцов, который прошел на минувшей неделе в г. Екатеринбурге. На форум "Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы" собрались более 350 участников из 80 регионов России.

В рамках мероприятия прошли тематические дискуссии, круглые столы и семинары, мастер-классы и др. Был представлен передовой опыт и проекты отцовского движения в сфере поддержки и защиты института семьи, воспитания подрастающего поколения, наставничества и профилактики семейного неблагополучия.

4 марта в малом зале совета депутатов г. Выборга (ул. Крепостная, д. 35 ) состоится первая встреча Совета отцов Выборгского района. Начало в 15.00.

Мы собираем вместе активных и ответственных отцов ради будущего наших детей. Среди наших целей поддержка института семьи, сохранение многовековых традиций, пробуждение интереса к истории нашей страны, любови к Отчизне, привлечение внимания к значимости отца в воспитании подрастающего поколения. Приглашаем к сотрудничеству всех отцов, готовых к реальным ежедневным делам. Олег Бойков, председатель совета отцов ЛО

В настоящее время большое количество детей воспитывается в неполных семьях без отцов, в связи с чем, одна из важнейших задач Совета – возрождение института наставничества. отметила уполномоченный по правам ребенка по Выборгскому району Ирина Агеева

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Совет отцов России - общественная организация при детском омбудсмене - был создан в 2018 году. Папы по всей стране благоустраивают детские площадки, следят за безопасностью детей, участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО