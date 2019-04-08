В ночь на 21 июня Дворцовый мост разведут под музыку Игоря Стравинского

Прозвучит фрагмент из сюиты "Жар-птица" в исполнении академического оркестра Филармонии под управлением Юрия Темирканова.

В предстоящие выходные петербуржцев и гостей города ждет звуковое шоу "Поющие мосты" от "Петербургского дневника". В ночь с пятницы на субботу Дворцовый мост будет разведен под музыку Игоря Стравинского, в честь 143-летия со дня рождения выдающегося русского композитора.

Программа начнется с "Гимна Великому городу" из балета "Медный всадник" Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучит фрагмент из сюиты "Жар-птица" Игоря Стравинского в исполнении академического оркестра Филармонии под управлением Юрия Темирканова.

В завершение музыкальной программы над Невой прозвучит фрагмент "Вальса цветов" из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Звуковое шоу "Поющие мосты" проводится в Петербурге с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За это время его посетили более 20 миллионов человек, а сам проект входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма.

В прошлом сезоне Дворцовый мост "пел" 46 ночей, а зрители увидели 24 лазерные проекции и услышали более 500 минут классической музыки, включая произведения русских и советских композиторов.

Фото: Piter.TV