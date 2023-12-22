"Поезд Победы" приедет в Волосово 25 января

Вход на выставку для посетителей бесплатный.

Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Волосово 25 января. Он сделает остановку там на два дня. 26 января состав вновь отправится в путь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

"Поезд Победы" — это уникальная интерактивная выставка, которая состоит из 12 тематических зон, каждая из которых посвящена отдельным событиям Великой Отечественной войны. Жители Гатчинского района смогут воочию увидеть сцены из жизни осажденного Ленинграда. Этот проект предоставляет возможность почувствовать и понять, как жили люди в те времена, и узнать больше о героической борьбе и страданиях нашего народа во время войны.

Вход на выставку для посетителей бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф.

Все желающие могут совершить виртуальный тур по экспозиции на официальном сайте проекта.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти