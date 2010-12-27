"Петроджаз" перекроет площадь Островского и улицу Зодчего Росси

Фестиваль джазовой музыки станет причиной перекрытия нескольких улиц в центре города.

Музыкальный фестиваль "Петроджаз" запретит для автомобилистов проезжать по площади Островского и парковаться на ней. Ограничения будут действовать шесть дней, начиная с 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение также будет полностью прекращено и по переулку Крылова, и по улице Зодчего Росси. Там нельзя будет проехать с 9 утра 25 числа по 12 часов дня 30 июля. Стоянку автомобилей запретят только с 9 утра 24 июля по 9 утра 25 числа.

Фото: Piter.tv