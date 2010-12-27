"Пассажиравтотранс" купит газовые автобусы c кондиционерами и видеокамерами

Стоимость такого удовольствия - 900 миллионов рублей за 61 транспортное средство.

Перевозчик "Пассажиравтотранс" закупит газовые автобусы на 90 миллионов рублей. Новые транспортные средства выйдут на маршруты по Петербургу уже в октябре. В общей сложности парк компании пополнится на 61 машину.

Конкурс на поставку автобусов днем 27 апреля выиграла организация "Бакулин Моторс Групп". Об этом стало известно благодаря информации с сайта государственных закупок. Согласно соглашению, предприятие должно в срок до 30 сентября предоставить "Пассажиравтотрансу" односекционные автобусы, каждый из которых может вместить от 88 человек и будет оснащен кондиционерами и системами видеонаблюдения (не менее шести камер: одна расположена в кабине водителя, еще пять - в салоне).

Чтобы получить госзаказ, победитель предложил компании поставить новый транспорт за 912,5 миллионов рублей против начальной цены в 917 миллионов.

Фото: Piter.tv

