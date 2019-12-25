"Омикрон" на треть увеличил продажи противовирусных препаратов в Петербурге

Наиболее прибыльной для аптек была четвёртая неделя года – с 24 по 30 января.

Во вторник, 22 февраля, "Деловой Петербург" со ссылкой на DSM Group сообщил, что из-за штамма "омикрон" в Петербурге выросли продали противовирусных препаратов.

Так, в этом году продажи лекарств принесли аптекам на 30% больше, чем за январь и февраль прошлого года. Наиболее прибыльной для аптек была неделя с 24 по 30 января, тогда продали противовирусные препараты на 85,9 млн рублей.

За пять недель было куплено 533,4 тыс. упаковок лекарств от гриппа и ОРВИ.

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