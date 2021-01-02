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"Ногу Свело!" в "Космонавте"
Сегодня, 20:00
610
smirenny

"Ногу Свело!" в "Космонавте"

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В Петербурге пройдет большой концерт рок-группы.

В "Космонавте" пройдет концерт группы "Ногу Свело!". 

Участники группы сообщают, что 2020 год, несмотря на все потрясения, стал самым продуктивным в истории коллектива. 

Кто-то всей семьёй переслушивает альбом "Хочу бодаться!", кто-то провёл лето под "4 стадии карантина", а у кого-то появился новый гимн – "З*****и!"

подметили организаторы.

Зрители сами составили сет-лист концертов, однако несколько композиций музыканты выберут самостоятельно.

Билеты по ссылке.

Когда: 19 ноября в 20.00

Где: "Космонавт", Бронницкая улица, 24, метро Технологический институт

Фото: предоставлено организаторами

Теги: концерт, ногу свело
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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