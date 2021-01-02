"Ногу Свело!" в "Космонавте"

В "Космонавте" пройдет концерт группы "Ногу Свело!".
Участники группы сообщают, что 2020 год, несмотря на все потрясения, стал самым продуктивным в истории коллектива.
Кто-то всей семьёй переслушивает альбом "Хочу бодаться!", кто-то провёл лето под "4 стадии карантина", а у кого-то появился новый гимн – "З*****и!"
подметили организаторы.
Зрители сами составили сет-лист концертов, однако несколько композиций музыканты выберут самостоятельно.
Билеты по ссылке.
Когда: 19 ноября в 20.00
Где: "Космонавт", Бронницкая улица, 24, метро Технологический институт
Фото: предоставлено организаторами
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