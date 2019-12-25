"Невские новости" в режиме онлайн транслируют службы из православных храмов

Таким образом, верующие жители и гости города имеют возможность присутствовать на церковных службах.

В связи с ограничениями, введенными петербургскими властями после объявления президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели, для находящихся в режиме самоизоляции верующих в Северной столице запустили онлайн-трансляции церковных служб.

Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с 28 марта по 5 апреля будет запрещена работа заведений общепита, ресторанов, баров, объектов розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов, аптек, заправочных станций и магазинов с товарами первой необходимости. Ограничения коснулись также парков, скверов и религиозных организаций.

Однако власти Северной столицы в такой непростой период позаботились о том, чтобы верующие жители и гости города имели возможность присутствовать на церковных службах. Для этого было принято решение организовать онлайн-трансляции из православных храмов Петербурга, чтобы находящиеся в режиме самоизоляции горожане смогли хотя бы в удаленном режиме принять участие в службах.

Серия стримов уже запущена информационным агентством "Невские новости". В частности, трансляцию богослужения из Собора Владимирской иконы Божией матери можно смотреть на сайте интернет-портала, где аналогичные служения будут выходить в эфир в круглосуточном режиме.

Стоит отметить, что дополнительные меры, принятые руководством города в условиях борьбы с распространением коронавируса, позволят верующим петербуржцам соблюдать режим карантина, самоизоляции, а также выполнять требования руководства страны, но при этом продолжать принимать участие в церковных службах непосредственно из своих квартир и домов.

Фото: А.Савин / Википедия