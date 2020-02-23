Ночью на КАД полыхал легковой автомобиль

Подробности неизвестны.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что на организованной стоянке недалеко от съезда на Ропшинское шоссе загорелся автомобиль. Видеозаписью поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Отмечается, что неизвестно, был ли кто-то в машине в момент возгорания и почему оно произошло. Женщина, снявшая видео, рассказала, что не смотря на приличное расстояние жар был сильным, а огнетушитель "был бы в этом случае как капля на костер". Также она подчеркнула, что сообщила о случившемся аварийным службам.

Один из комментаторов сообщил, что на этом месте несколько дней парковался синий "Mitsubishi Lancer", однако, сейчас невозможно определить уничтожил ли огонь именно этот автомобиль.

Ранее мы писали, что "Hyundai" влетел в "Volkswagen" на перекрестке Белы Куна и Пражской.

Видео: vk.com/spb_today