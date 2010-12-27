"Мостотрест" начал расследование аварии на Володарском мосту

Конструкция разводится по обычному графику, несмотря на недавнее происшествие.

Представители "Мостотреста" разбираются в причинах крупной аварии, произошедшей на Володарском мосту. Специалисты заметили,что на данный момент переправа работает по штатному расписанию. Решение о врменном закрытии участка до выыяснения всех обстоятельства не было поддержано.

Напомним, что вечером 25 августа произошло самопроизвольное поднятие панели конструкции. В результате в переправу врезались три машины. Первое транспортное средство - "Лада". Машина на полной скорости влетела в полотно. Второй жертвой стала автоледи на "Ниссане". Третьей - микроавтобус, следовавший по маршруту 401.У последнего оторвало одно из колес. В настоящее время двое из пострадавших находятся на стационарном лечении. Медики считают, что их состоянии можно определить как удовлетворительное. Еще один направлен на амбулаторное лечение.

Фото: Piter.tv