"Московская" и "Звездная" готовятся к капитальному ремонту

Станции не будут закрывать для петербуржцев.

Станции петербургского метрополитена "Московская" и "Звездная" в ближайшее время станут объектами капитальных работ. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ремонт требуется в перегонных тоннелях и перекачках. Сотрудники также восстановят части гидроизоляционной отделки. В настоящее время разыскивается подрядчик. Условия конкурса опубликованы на официальном сайте государственных закупок.

Задание также включает в себя разработку технической и рабочей документации. За проектную основу организация предоставит победителю тендера 5,1 миллиона рублей.

Подрядчику будет необходимо выполнить работу по определению водопритока и возможного выноса грунта в заобделочном пространстве с использованием технологии установки инъекторов в местах пересечения швов (в крестовины) тюбинговой железно-бетонной обделки информирует заказчик в конкурсном соглашении

Работы по реконструкции будут вестись в ночное время, поэтому они никак не скажутся на пассажирах.

Фото: Piter.tv