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"Мосгаз" сделал заявление по поводу взрыва газа в доме на юге Москвы

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Версия про газ была изначальной.

"Мосгаз" сделал заявление по поводу взрыва газа в доме на юге Москвы. По версии службы, происшествие не связано с взрывом бытового газа.

Отметим, эта версия была изначальной. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники муниципальных служб.
Предположительно, в квартире мог находиться 25-летний гражданин и два ребёнка.

Ранее мы рассказывали, что в Москве в жилом доме произошёл взрыв. Об этом пишет издание Baza в своём телеграм-канале. Взрыв произошёл в жилом доме на улице Дорожной. Очевидцы рассказывают, что рядом с домом пахнет порохом.

Теги: взрыв, москва, происшествия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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