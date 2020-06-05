Версия про газ была изначальной.

"Мосгаз" сделал заявление по поводу взрыва газа в доме на юге Москвы. По версии службы, происшествие не связано с взрывом бытового газа.

Отметим, эта версия была изначальной. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники муниципальных служб.

Предположительно, в квартире мог находиться 25-летний гражданин и два ребёнка.

Ранее мы рассказывали, что в Москве в жилом доме произошёл взрыв. Об этом пишет издание Baza в своём телеграм-канале. Взрыв произошёл в жилом доме на улице Дорожной. Очевидцы рассказывают, что рядом с домом пахнет порохом.