"Мимигранты" переезжают в ДК имени Кирова

Здание на год станет домом для театра пантомимы и клоунады.

Театр "Мимигранты" переезжает из здания на рижском проспекте, 23 в новое помещение на Васильевском острове. Труппе единственного в Петербурге государственного театра пантомимы пришлось перевозить вещи из-за плохого состояния занимаемой жилплощади: здание в течение долгого времени было расселенным,а недавно в нем произошел пожар.

Новая площадка "Мимигрантов" будет располагаться в ДК имени Кирова по Большому проспекту, 83. С переездом артистам помогает компания "ГрузовичкоФ".

Грузчики аккуратно пакуют короба со сценическим оборудованием – светом, звуком, костюмы укладываются в специальные кофры из плотного картона. Как правило, реквизит одного спектакля помещается в две большие коробки величиной больше кубометра каждая отмечают представители перевозчика

По сведениям от пресс-службы театра, весь новый сезон спектакли будут проводиться именно в ДК имениКирова. Однако, после восстановления дома на проспекте Римского-Корсакова, 47 корпус 2 литера "Б", труппа переедет еще раз.

Фото: пресс-служба "ГрузовичкоФ".